شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس تبون يكلّف وزيره الأول بنقل تعازي الجزائر للإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلّف رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتمثيله، اليوم السبت في نقل تعازيه، لعائلة المرحوم صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي وافته المنية أمس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.



وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "‏كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتمثيله، اليوم، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري، لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب الإماراتي الشقيق.”