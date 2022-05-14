شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحى بموازنة 22/23.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022 نحو مليار و221 مليون جنيه، وتنقسم هذه المخصصات إلى ما يلي:

1-دعم التأمين الصحي على الطلاب ومخصص له 371 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولةمن اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 24 مليون و700 ألف طالب.

2-دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ومخصص له، وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في 179 مليون جنيه فى مشروع الموازنة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 464 ألف امرأة معيلة.

3-دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسی ومخصص له 210 ملايين جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل.

4-دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) ومخصص له 161 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

5-دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعی)ومخصص له 200 مليون جنيه بمشروع الموازنة وذلك في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وقد تم صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 وهو نظام إلزامي، يقوم على التكافل الإجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كمايقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

6-دعم التأمين الصحي على الفلاحين ومخصص له، نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد.