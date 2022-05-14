شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي يهدد فنلندا بسبب طلبها الانضمام للناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أنه لا يمكن لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يمر دون رد فعل سياسي، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية اليوم السبت.

وتوقع مراقبون أن يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا اليوم دعمه للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

وأيد رئيس فنلندا ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين الانضمام إلى الناتو "دون تأخير"، الأسبوع الماضي، وقالا إن ذلك سيعزز أمن البلاد.

ويعني دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمسألة انضمام فنلندا للناتو أن غالبية كبيرة في البرلمان الفنلندي تؤيد هذه الخطوة، مما يمهد الطريق لتقديم طلب العضوية في الأيام المقبلة.