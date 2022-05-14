شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الجفاف.. كاليفورنيا ترفض بناء محطة تحلية على سواحلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت لجنة ساحلية في كاليفورنيا يوم الأربعاء اقتراحًا طويل الأمد لبناء محطة لتحلية مياه البحر بقيمة 1.4 مليار دولار لتحويل مياه المحيط الهادئ إلى مياه للشرب حيث تكافح الولاية مع الجفاف المستمر الذي من المتوقع أن يتفاقم في السنوات القادمة مع تغير المناخ.

وصوتت لجنة الساحل في الولاية بالإجماع على رفض منح تصريح لشركة Poseidon Water لبناء مصنع لإنتاج 50 مليون جالون من المياه يوميًا في هنتنغتون بيتش ، جنوب شرق لوس أنجلوس.

وقالت الشركة إنها أصيبت بخيبة أمل من القرار.

وجاء في بيان للشركة أن "كاليفورنيا ما زالت تواجه موجة جفاف لا تلوح في الأفق نهاية لها".