شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران الأمريكية تطالب بتخفيف قيود فحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت شركات الطيران الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على إلغاء قاعدة سارية منذ 16 شهرا تلزم تقريبا كل المسافرين الدوليين جوا مع بعض الاستثناءات بإثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 قبل دخول البلاد.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في شركات الطيران إن أمريكيين كثيرين لا يسافرون دوليا بسبب مخاوف من أن تثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا في بلد أجنبي ثم تتقطع بهم السبل في الخارج. ولا يزال السفر الجوي الدولي للولايات المتحدة منخفضا بنحو 15 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة.

قالت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا يوم الجمعة إن استطلاعا لشركات الطيران التابعة لها خلص إلى أن إلغاء قواعد الاختبار سيضيف 4.3 مليون مسافر دولي و1.7 مليار دولار إلى العائدات.

ونقلت صحيفة كرينز شيكاجو بيزنس يوم الخميس عن وزير النقل بيت بوتيجيج قوله إنه لا يعتقد أن قواعد ما قبل المغادرة "ستظل موجودة إلى الأبد" ولكنه أضاف أن رفعها سيتطلب ضرورة أن تكون المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها واثقة من أن "التخفيف من ذلك لن يلحق ضررا بالتقدم الذي أحرزناه ضد الفيروس ".

ورفضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التعليق.