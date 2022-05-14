انت الان تتابع خبر غوارديولا يرد على نجمي يونايتد بشأن خروج 'السيتي' من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستشاط مدرب مانشستر سيتي، غوارديولا، غضبا من تصريحات الدوليين السابقين بشأن خروج "السيتي" من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد

وبدا "السيتي" في طريقه لبلوغ النهائي الثاني تواليا في المسابقة القارية بعد فوزه 4-3 ذهابا على أرضه وتقدمه بهدف نظيف في مدريد حتى الدقيقة الأخيرة، قبل ثنائية البديل البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1 ليأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين، حسمهما الريال لصالحه بركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيما.



ورأى إيفرا الذي توج باللقب القاري مع يونايتد في 2008، أن فريق غوارديولا يفتقد للشخصية وروح القيادة، فيما شكك برباتوف بتركيز اللاعبين.

وكان غوارديولا، الذي تعرض أيضا لانتقادات من لاعب وسط ريال مدريد السابق الهولندي كلارنس سيدورف، لاذعا في رده على المشككين.

وفي موقع الدفاع عن نفسه، أشار غوارديولا إلى فوزه في نهائي دوري الأبطال على يونايتد بالذات عندما كان مدربا لبرشلونة الإسباني عامي 2009 و2011.



وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة: "لعبت ضدهم (إيفرا وبرباتوف عندما كانا يلعبان في مانشستر يونايتد)، لم أر هذه الشخصية عندما دمرنا يونايتد في نهائي دوري الأبطال. لا يمكن أن تتحلى بشخصية لأنك تلقيت هدفين في دقيقة بعد أن أتيحت لك العديد من الفرص للتسجيل؟".

وتابع غوارديولا :"في بعض الأحيان، هكذا هي كرة القدم، أي شيء قد يحدث. لا يمكننا التحكم في أشياء كثيرة، ولكن عندما تصل دائما إلى المراحل الأخيرة خلال أربع أو خمس سنوات، فهذا أمر لا يصدق".

وأكمل: "لدينا شخصية مذهلة. أنا آسف، ولكن لا أوافق على الإطلاق. أظهرنا شخصيتنا في السنوات الخمس الأخيرة، كل ثلاثة أيام، في جميع المسابقات".

