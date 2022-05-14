عاهل الأردن يغادر واشنطن إلى الإمارات للعزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العاصمة الأمريكية متوجها إلى دولة الإمارات لتقديم العزاء بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



والسبت، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الملك عبدالله الثاني "غادر واشنطن، الجمعة، في نهاية زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قبل العودة إلى عمان".

وأمس، نعى العاهل الأردني خليفة بن زايد قائلا في تغريدة عبر تويتر: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

كما أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 3 أيام على وفاة فقيد دولة الإمارات العربيَّة، والأمَّتين العربية والإسلامية.

ومساء الجمعة، ودّعت دولة الإمارات قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وري جثمانه الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.

ورحل الشيخ خليفة بن زايد تاركا مسيرة من العطاء والإنجازات، وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من الجمعة.