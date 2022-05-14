شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 700 ألف لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية اليوم السبت نقلا عن بيانات وزارة الداخلية إنه تم تسجيل أكثر من 700 ألف شخص فروا من الحرب في أوكرانيا في ألمانيا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط حتى 11 مايو أيار تم تسجيل 727205 أشخاص في السجل المركزي للأجانب في ألمانيا يحمل 93 في المئة منهم الجنسية الأوكرانية. وقالت إن عددا كبيرا ربما يكون قد سافر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو عاد إلى أوكرانيا.

وقالت بيلد إن نحو 40 في المئة من اللاجئين الأوكرانيين من القصر وأن النساء يشكلن 81 في المئة من اللاجئين البالغين المسجلين.