شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيتيا الجنوبية تجري استفتاء للانفصال النهائي عن جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم أوسيتيا الجنوبية إجراء استفتاء للتأكيد على انفصالها النهائي عن جورجيا والانضمام إلى روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية مساء الجمعة أن المحكمة العليا في تسخينفالي، عاصمة الإقليم المنشق أعطت الضوء الأخضر لمرسوم من الرئيس أناتولي بيبيلوف وإجراء استفتاء يوم 17 تموز/يوليو.

وقال بيبيلوف "لقد اتخذنا الخطوة المصيرية، سنعود إلى وطننا، سنذهب إلى روسيا".

ولم يعترف بأوسيتيا الجنوبية كدولة سوي عدد قليل من الدول. وانفصل الإقليم وعدد سكانه 50 ألف نسمة عن جورجيا في بداية تسعينيات القرن الماضي بعد حرب أهلية دموية.

وفي عام 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا على البحر الأسود بعد حرب قصيرة مع جورجيا. ويعتمد الإقليمان بدرجة كبيرة على روسيا سياسيا وماديا واقتصاديا وعسكريا. من جانبها، أكدت أبخازيا أنها ليست لديها خطط للانضمام إلى الاتحاد الروسي.