شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تتعقب سفينة تجسس صينية وتؤكد: لم تخرق قانون البحار والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قالت أستراليا اليوم السبت إن سفينة التجسس الصينية التي تم تعقبها قبالة الساحل الغربي على بعد 50 ميلا بحريا من منشأة دفاعية حساسة لم تنتهك القوانين البحرية الدولية

وتعقبت أستراليا سفينة التجسس خلال الأسبوع الماضي أثناء إبحارها أمام محطة هارولد إي هولت للاتصالات البحرية في إكسماوث والتي تستخدمها الغواصات الأسترالية والأمريكية وغواصات الحلفاء.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الجمعة إن السفينة البحرية الصينية لم تكن في المياه الإقليمية الأسترالية لكن وجودها كان "مقلقا" وسط حملة انتخابية يعد فيها سلوك الصين قضية محورية.

وتمثل مسألة التهديد الذي تشكله الصين على الأمن القومي، بما في ذلك نفوذها المتزايد في المحيط الهادي، قضية رئيسية في الحملة الانتخابية للانتخابات العامة التي تجري في 21 مايو أيار.

وردا على سؤال يوم السبت عما إذا كان سلوك السفينة تجاوز "خطا أحمر" قال موريسون إن حرية الملاحة مسموح بها في جميع أنحاء العالم وأن السفينة لم تنتهك القوانين البحرية.