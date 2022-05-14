انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بدأت في عموم محافظات العراق ،صباح اليوم السبت، الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية المرحلة الثانوية وحسب الموعد الذي حددته وزارة التربية".

وأضاف البيان ان "الوزارة هيأت كافة المراكز الامتحانية في المدارس وأكملت اللجان المختصة عملها في تنظيم القاعات الامتحانية، وتم التنسيق مع الحكومات المحلية وكذلك فرق الدفاع المدني وقيادة الشرطة ودوائر صحة من اجل حماية المراكز الامتحانية و توفير الاجواء المناسبة حرصاً على سلامة الطلاب والملاكات التعليمية".



من جانبه، أكد وزير التربية ،علي حميد الدليمي، ان "التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً لجميع الطلبة ، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب من العملية التعليمية ، اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه".