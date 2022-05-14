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إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم السبت، أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي أشيد بجهود حكومتها في مكافحة الجائحة، مصابة بكوفيد-19.
وذكرت الحكومة في بيان إن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة وبأنها ستخضع للحجر المنزلي لسبعة أيام.

وأرديرن عزلت نفسها منذ الأحد الماضي عقب إصابة شريكها كلارك غيفورد بالفيروس، وكان يُفترض أن تستأنف مهامها البرلمانية الإثنين.


وطبقت نيوزيلندا إجراءات من الأكثر صرامة لمكافحة تفشي الجائحة في 2020، وسجلت 892 وفاة بالفيروس هي من بين أدنى المعدلات في الدول المتطورة.

ونشرت أرديرن على إنستاغرام صورة لاختبار كوفيد الإيجابي الذي أجرته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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