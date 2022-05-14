عاجل.. رئيس تونس يغادر إلى ⁧‫الإمارات‬⁩ للتعزية في وفاة الشيخ ⁧‫خليفة بن زايد‬⁩

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

غادر الرئيس التونسي قيس سعيد بلاده السبت إلى دولة ⁧‫الإمارات العربية المتحدة،⁩ لتأدية واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ ⁧‫خليفة بن زايد⁩ آل نهيان.



وأعلنت دولة الإمارات تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.