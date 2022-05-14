الرئيس الأوكراني: ماكرون يحاول "عبثاً" الحوار مع بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن إيمانويل ماكرون يحاول عبثاً الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مقدّراً أنه من غير الصائب أن يبدي الرئيس الفرنسي استعداداً لتقديم تنازلات دبلوماسية لروسيا.



وقال زيلينسكي على قناة "راي 1" الإيطالية إنه "يجب ألا نبحث عن مخرج لروسيا، وماكرون يفعل ذلك عبثاً"، بحسب ما أورد عبر قناته على تطبيق تليغرام الجمعة.

وأضاف "أعلم أنه يريد إحراز نتائج في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يحقق أي نتيجة"، وتابع الرئيس الأوكراني "إلى أن تريد روسيا وتدرك أنها بحاجة (لإنهاء الحرب)، فإنها لن تسعى إلى أي مخرج".

وكان ماكرون قد صرّح الإثنين الماضي، أنه لإنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام من دون "إذلال" روسيا، ولكن بالنسبة إلى زيلينسكي "لا يحتاج ماكرون لتقديم تنازلات دبلوماسية (لروسيا) الآن".

واعتبر أن هذا الموقف غير صائب للسماح لبوتين بحفظ ماء الوجه، في وقت لا يزال الروس يحاولون السيطرة على جنوب أوكرانيا وشرقها، وقدّر الرئيس الأوكراني أن "وقت الجلوس الى طاولة مع روسيا قد ولى"، مردفاً أن "ذلك لم يعد ممكناً".

ومن جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة "لم يناقش رئيس الجمهورية أبداً أي شيء مع فلاديمير بوتين من دون موافقة الرئيس زيلينسكي، لقد قال دائماً إن الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير شروط مفاوضاتهم مع الروس".

وبعد عدة جلسات من المحادثات بين كييف وموسكو في مارس(أذار) الماضي، توقفت النقاشات وتباعدت مواقف الطرفين، وفي المقابل أبدى فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى رغبته في لقاء فلاديمير بوتين، ولكن معه فقط من دون أي وسيط، موضحاً أن يريد لقاء بنهج حوار لا بتوجيه إنذارات.