البيت الأبيض يؤكد أن صور مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لجنازة شيرين أبو عاقلة "مزعجة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الابيض الجمعة إن الصور التى تظهر ضباط الشرطة الإسرائيلية وهم يهاجمون فلسطينيين يحملون نعش صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة تثير الانزعاج.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين إن "المسؤولين الأمريكيين سيظلون على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية في أعقاب جنازة شيرين أبو عاقلة".

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في القدس الشرقية في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقد شهدت جنازتها عنفا من الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منع المشيعين من رفع الأعلام الفلسطينية واطلاق شعارات وطنيّة.