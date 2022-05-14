المستشار الألماني يشيد بجهود مقدمي العون إلى طالبي اللجوء.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مقر الرابطة الألمانية الأوكرانية "بلاوجيلبيس كرويتس" (الصليب الأزرق والأصفر) في كولونيا وأعرب عن تقديره لمساعدتهم للأوكرانيين في بلادهم واللاجئين منهم إلى ألمانيا.



وقال شولتس للصحافيين بعد زيارته: "هذا نشاط مؤثر للغاية هنا"، مشيراً إلى أنه "التزام تطوعي عظيم يتم تنفيذه باحترافية لا تصدق".

وتزود الرابطة التي تأسست في 2017 اللاجئين عموماً في مدينة كولونيا وتهتم بنقل مواد الإغاثة وأمور أخرى.

ويتمثل أحد مشاريع الجمعية في إرسال ما يسمى بعلب الأطفال للأمهات الحوامل إلى أوكرانيا.

ولكنه شرع أيضاً في مسيرة تضامن على سبيل المثال، حيث تم وضع دمى الدببة بأسماء الأطفال الذين لقوا حتفهم في حرب أوكرانيا.

وكانت هذه أول زيارة للمستشار الألماني إلى العاملين بمساعدة اللاجئين منذ بداية الحرب.

وقالت متحدثة باسم الرابطة قبل الزيارة إنهم يريدون التحدث مع شولتس بشأن المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وأفادت المتحدثة أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تبادل للأفكار بين المستشار واللاجئين الأوكرانيين.

وخلال الزيارة دعا شولتس مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا، وإلى حل للصراع بحيث لا يكون "سلاماً إملائياً".

وأكد المستشار قائلاً: "لسوء الحظ، أخشى ألا يكون هذا هو الحال في القريب العاجل".

وأضاف المستشار قائلاً: "لهذا السبب أوضحت بشدة أننا سندعم أوكرانيا دعما مالياً وإنسانياً - طالما كان ذلك ضرورياً - ولكن بالطبع سنمدها أيضاً بالعتاد العسكري".