رئيس وزراء النمسا ينعى الشيخ خليفة بن زايد.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى رئيس وزراء النمسا المستشار كارل نيهامر، بأحر التعازي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله، الجمعة.



وقال المستشار نيهامر، رئيس حزب الشعب الحاكم "لقد أظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قيادة مبهرة ووفّر السلامة والأمن للمنطقة بأسرها"، معرباً عن تضامنه مع أسرة الفقيد وحكومة وشعب الإمارات.

كما أعرب المستشار النمساوي السابق سباستيان كورتس، عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال كورتس "الشيخ خليفة قيادة عظيمة تبني الجسور بين الأمم"، معرباً عن تضامن مع شعب الإمارات في مصابه الجلل.