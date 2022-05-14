كيم يؤكد أن كوريا الشمالية تواجه "اضطراباً كبيراً" بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع إصابة أكثر من 174400 بالحمى، وأكد الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده تواجه "اضطراباً كبيراً" نتيجة لانتشار الفيروس.



وأصدرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الحصيلة المحدثة لليوم السابق، بعدما ترأس كيم جونغ أون اجتماعاً للمكتب السياسي في الصباح الباكر لمراجعة نظام مكافحة الفيروس في "حالة الطوارئ الشديدة" في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل توفير وتوزيع الإمدادات الطبية بسرعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إطلاع الزعيم كيم جونغ أون على الوضع الحالي للفيروس من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ ووصفه بأنه "اضطراب كبير منذ تأسيس البلاد".

وحث كيم السلطات المعنية على التعلم من الإجراءات "الناجحة" للسيطرة على فيروس كورونا التي اتخذتها دول أخرى، ومن بينها الصين.

وأضافت الوكالة أن نحو 524 ألفاً و440 شخصاً في كوريا الشمالية ظهرت عليهم أعراض حمى خلال الفترة من أواخر أبريل (نيسان) الماضي وحتى 13 مايو (أيار) الجاري. من بينهم، 243 ألفاً و630 شخصاً تماثلوا للشفاء تماماً، ويتم حالياً علاج 280 ألفاً و810 أشخاص.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 27 حالة وفاة.

ودعا كيم إلى "الإيمان" بأنه ستجري السيطرة على أزمة الفيروس قريباً، مؤكداً أنها ليست "خارجة عن السيطرة" نظراً لأنها تقتصر على أقاليم معينة تم إغلاقها بالفعل.