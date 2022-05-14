كييف تكشف أن حرب روسيا تدخل "المرحلة الثالثة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون في كييف إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بدأت "المرحلة الثالثة" والتي ستكون مرحلة من القتال الممتد.



وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فيكتور أندروسيف، إن المرحلة الأولى كانت عبارة عن محاولة للسيطرة على أوكرانيا "خلال أيام قليلة".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت محاولات لحصار القوات الأوكرانية وهزيمتها في عدة مناطق محاصرة.

وقال إن المرحلة الثالثة الجديدة ستشهد قيام القوات العسكرية الروسية بالدفاع عن المكاسب التي حققتها على الأرض حتى الآن.

وأوضح أن "هذا يظهر أنهم يخططون لجعلها حرباً طويلة"، مضيفاً أنه يبدو أن موسكو تفكر أنها تستطيع من خلال إطالة أمد الحرب بهذه الطريقة أن تجبر الغرب على الجلوس إلى طاولة التفاوض وتجبر أوكرانيا على الاستسلام.

من جانبه، قال مستشار رئيس أوكرانيا أوليكسي أريستوفيتش، إن القتال أثبت أن تصوير روسيا لنفسها بأنها "ثاني أكبر جيش لا يقهر في العالم" هو تصوير "مزيف"، وفقاً لوكالة "يونيان" الأوكرانية.

وأضاف أريستوفيتش إنه يتوقع أيضا انهياراً وشيكاً للاقتصاد الروسي في الصيف.