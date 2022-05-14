وزير الأوقاف المصري ونقابة الأشراف ينعيان الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الحزن والأسى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية، الجمعة.



وقال وزير الأوقاف المصري في بيان اليوم: "نتقدم بخالص العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأخلف أشقاءنا في دولة الإمارات فيه خيرا، وزادهم أمنا وأمانا ورقيا وتقدما واستقرارا، ولهم جميعا منا خالص العزاء".

كما نعت نقابة الأشراف في مصر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قدم لبلاده وأمته رحلة طويلة من العطاء، وأحدث طفرة هائلة في بلاده بفضل العمل الدؤوب ساهمت في رفعة وطنه.

ودعا نقيب الأشراف المولى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب الإماراتي الصبر والسلوان في مصابه الجلل.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.