مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينعى الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي انتقل إلى رحمة الله، الجمعة.



وقال المجلس في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ببالغ الحزن والأسى إلى شعب دولة الإمارات العربية وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع قائد مرحلة التمكين ورجل الإنسانية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضاف: "ودعنا بعد رحلة كرَّس فيها وقته وجهده لخدمة شعبه ودينه والإنسانية جمعاء سيرًا على خطى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الحكمة وحسن الخلق ولين الجانب مع الجميع، حريصًا على وحدة الصف وجمع الكلمة، معينا للضعفاء والفقراء في كل مكان سائلين الله تعالى أن يلهم قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، وأن ينزل فقيدنا منازل الصديقين والأبرار، وأن يسكنه الفردوس الأعلى في فسيح الجنان".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.