الرئيس الأمريكي يبحث مع عاهل الأردن تهدئة التوتر بإسرائيل والضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مع العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن "آليات" لوقف العنف في إسرائيل والضفة الغربية.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الجانبين ناقشا آليات ملحة لوقف العنف وتهدئة الخطابات والحد من التوترات في إسرائيل والضفة الغربية".

وأكد بايدن "دعم الولايات المتحدة الراسخ للأردن الذي يشكل حليفا حيويا وقوة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وكرر "دعمه لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، كما شدد على "الحاجة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي"، بحسب البيت الأبيض.

وبحث بايدن والعاهل الأردني في الإيجابيات السياسية والاقتصادية الناتجة من تعميق الاندماج الإقليمي في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه والمشاريع البيئية.

وكان البيت الأبيض أعرب، الجمعة، عن "انزعاجه الكبير" من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة جين بساكي "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل فيما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".