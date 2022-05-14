الرئيس الأمريكي ينعي الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه العميق إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا أنه كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة.



وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء الجمعة:" لقد شعرت جيل وأنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقد كان الشيخ خليفة شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة، وسنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات مع حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبها، أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس عن تعازيها لدولة الإمارات، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي في بيان: "أتقدم أنا وزوجي بتعازينا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معبرين عن تعاطفنا مع عائلته والشعب الإماراتي خلال حدادهم".

وأضافت :"تحت قيادته تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأمريكي والإماراتي"، معربة عن امتنان الإدارة الأمريكية لعمل البلدين معا عبر إداراتهما المختلفة والمتعددة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي في بيانها عزم الإدارة الأمريكية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.