نائب وزير الدفاع السعودي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية الجمعة.



وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي برحيله فقدنا رمزًا من رموز السياسة والحكمة والإنسانية والتواضع".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان قائلا: "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قاد مسيرة دولة الإمارات بصدق وسيرة عطرة وحياة حافلة بالعطاء والوفاء لبلاده وشعبه".

وتابع الأمير خالد بن سلمان قائلا: "خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، الجمعة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وقد أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.