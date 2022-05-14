المملكة السعودية تعلق الأنشطة السياحية حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

علقت وزارة السياحة السعودية كافة الأنشطة السياحية في المملكة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



كما أعلنت وزارة الثقافة السعودية، تعليق جميع الفعاليات الثقافية لمدة 3 أيام متتالية أيضا.

وقالت وزارة الثقافة السعودية، في بيان لها، عبر حسابها على فيسبوك: بناء على التوجيه الكريم، تعلن وزارة الثقافة عن تعليق الفعاليات الثقافية حتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمة الله عليه.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.