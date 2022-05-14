ملكة بريطانيا تؤكد أن الشيخ خليفة كرس حياته لخدمة شعبه وتعزيز الاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قدمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تعازيها إلى دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت ملكة بريطانيا، في بيان، إن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس حياته لخدمة شعب الإمارات وتقوية العلاقات مع شركائها وحلفائها وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضافت: "يحزنني سماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كرس حياته لخدمة شعبه، وتعزيز علاقاتها مع حلفائها وأصدقائها".

واستطردت: "سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل كل من يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات قد نعت إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.