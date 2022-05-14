الملك سلمان يؤكد أن الشيخ خليفة بن زايد كرَّس حياته لخدمة شعبه ورفعة دولته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دول الإمارات.



وقال العاهل السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر": "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله- الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته".

وتابع الملك سلمان في التغريدة: "وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".

وقد أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي