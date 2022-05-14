دولة الإمارات تدعو في مجلس الأمن لتحقيق محايد حول استشهاد شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن تأييد دعوات إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.



وشددت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على الحاجة لضمان تحقيق المساءلة في استشهاد الصحفية الفلسطينية.

ودان مجلس الأمن الدولي بشدة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في جنين في الضفة الغربية"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وقال البيان وفقا لوكالة فرانس برس ويُمثّل حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضيّة تتعلّق بإسرائيل، "يدعو إلى تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي" في مقتل أبو عاقلة.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة في جنازة الصحفية الفلسطينية.

وقال بلينكن في بيان: "شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازتها".

وأضاف قائلا: "كلّ عائلة تستحق أن تكون قادرة على دفن أحبّائها بطريقة محترمة وبلا عوائق".

وتابع "نبقى على اتّصال وثيق بنظيرَينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنّب أيّ أعمال من شأنها تصعيد التوتر".

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد صرّحت "شاهدنا كلّ هذه الصور، إنّها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخّل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".