زعيم كوريا الشمالية: تفشي وباء كورونا في بلادنا يمثل "كارثة كبرى" لكن بإمكاننا التغلب على الأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتفشي وباء كورونا في بلاده، واصفا الوضع بأنه يمثل "كارثة كبرى".



وقال الزعيم الكوري الشمالي إن تفشي وباء كورونا في بلادنا يمثل "كارثة كبرى" لكن بإمكاننا التغلب على الأزمة.

وأضاف كيم قائلا: "يمكننا أن نتعلم من تجربة الصين في محاربة وباء كورونا"

وقالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية سجلت 21 حالة وفاة وعلاج أكثر من 288 ألف شخص وسط تفشي الفيروس.

والجمعة، أعلنت كوريا الشمالية الجمعة تسجيل وفاة 6 أشخاص نتيجة الإصابة بكوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي زار مركز قيادة الطوارئ الوطنية للحجر الصحي الخميس للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

يشار إلى أنه منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، تفشت حمى مجهولة في جميع أنحاء البلاد أثرت على 350 ألف شخص، وفقا للوكالة المركزية الكورية الشمالية.

وفي الجارة الجنوبية، أعلنت كوريا الجنوبية السبت تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى أقل من 30 ألف إصابة، في إشارة واضحة على تراجع الإصابات في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي .

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 29 ألفا و581 إصابة بكوفيد-19، من بينها 25 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 756 ألفا و627 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و661 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.