زيلنسكي: المفاوضات صعبة للغاية وطرد الروس يعتمد على شركائنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو، الجمعة، إنه “لا يمكن لأحد التنبؤ إلى متى ستستمر هذه الحرب”.

وأشار الى أن الأوكرانيين يبذلون كل ما في وسعهم لطرد الروس، معتبرا أن “هذا سيعتمد للأسف ليس فقط على شعبنا، الذي يبذل أقصى ما لديه.. هذا سيعتمد على شركائنا، على الدول الأوروبية. على العالم بأسره”.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لجميع الذين يعملون على تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وأكد: “هذه الوصفة الوحيدة لحماية الحرية في مواجهة الغزو الروسي. وبالنسبة للدول الغربية، فهذه ليست مجرد نفقات. هذا لا يتعلق بالمحاسبة، إنه يتعلق بالمستقبل”.

وكشف زيلينسكي أن أوكرانيا أسقطت، الجمعة، الطائرة الروسية رقم 200 في الحرب، وأشار إلى الخسائر الروسية الفادحة في الدبابات والمدرعات والمروحيات والطائرات المسيرة.

وتساءل الرئيس الأوكراني “لماذا؟” هذه الحرب “بحيث يمكن لتمثال لينين الوقوف لفترة أطول قليلا في جينيشيسك المحتلة مؤقتا؟ هناك لا يمكن أن تكون نتيجة أخرى لروسيا”.

وكانت القوات الروسية قد أعادت في نيسان تمثال لينين في جينيشيسك، وهي بلدة في منطقة خيرسون الجنوبية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا في “مفاوضات صعبة للغاية” لمحاولة إجلاء المقاتلين الجرحى المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول، مضيفا “نحن نتحدث عن عدد كبير من الناس. بالطبع. نحن نبذل قصارى جهدنا لإجلاء البقية. كل من المدافعين عنا. لقد جلبنا بالفعل كل شخص في العالم يمكن أن يكون أكثر الوسطاء نفوذا”.

وذكر أن القوات الأوكرانية استعادت المدن والقرى من القوات الروسية، وقال إن العمل جار لإعادة الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الاجتماعية.