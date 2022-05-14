شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجيري يودّع 10 وزراء بعد عزمهم خوض الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري عشرة من أعضاء مجلس الوزراء، من المتوقع أن يستقيلوا من الحكومة لخوض انتخابات الرئاسة، قبل أن يوقف عضو واحد على الأقل حملته ويختار البقاء بمنصبه الوزاري.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة ، قال المستشار الإعلامي لبوهاري، فيمي أديسينا، في بيان عبر البريد الالكتروني إن الوزراء المنتهية ولايتهم سيتم استبدالهم بدون تأخير.

كان الرئيس قد أصدر أوامره بأن يقدم أي شخص في مجلس وزرائه استقالته إذا كان ينوي خوض الانتخابات الوطنية في شباط/ فبراير المقبل، وذلك بحلول الاثنين المقبل، لضمان ألا يستفيد من وظيفته الحكومية بشكل غير عادل.

وأبدى نحو 50 شخصا من بينهم نائب الرئيس يمي أوسينباجو ورئيس مجلس الشيوخ أحمد لاوان اهتمامهم بالفوز ببطاقتي ترشيح الحزبين الرئيسيين لخوض انتخابات الرئاسة، وهما حزب مؤتمر الجميع التقدميين، والحزب الديمقراطي الشعبي المعارض الرئيسي بالبلاد.

وتم إعفاء أوسينباجو ولاوان من أمر الاستقالة، باعتبار أنهما لا يتوليان منصبيهما بناء على اختيار سياسي.