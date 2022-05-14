شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مبنى تجاري يودي بحياة 20 شخصًا بالعاصمة الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في الهند إن عدد القتلى في حريق داخل مبنى تجاري بالقرب من محطة مترو موندكا بالعاصمة الهندية ارتفع إلى 20 يوم الجمعة.

كما أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث أصيب أكثر من 40 آخرين بحروق وتم إرسالهم إلى المستشفى.

وقال أتول جارج مدير الإطفاء في دلهي لوسائل الإعلام "إنه حريق هائل. حتى الآن انتشلنا 20 جثة من الطابقين الأول والثاني. وتحاول الفرق الآن الذهاب إلى الطابق الثالث للإنقاذ". "وكل الجثث متفحمة".

ولم يتبين سبب الحريق على الفور، ومع ذلك، ذكرت تقارير أن الحريق اندلع من الطابق الأول من المبنى في مكتب شركة لتصنيع الكاميرات.

وأعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند عن حزنه على الوفيات في الحريق.