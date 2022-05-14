شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أقل من 30 ألف إصابة، في إشارة واضحة على تراجع الإصابات في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي .

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 29 ألفا و581 إصابة بكوفيد19-، من بينها 25 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 756 ألفا و627 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و661 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.