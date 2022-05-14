شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي» تسجل 1487 إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الصحة بمدينة شنغهاي اليوم السبت أن المركز المالي الصيني سجل 1487 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض يوم الجمعة انخفاضا من 1869 في اليوم السابق.

وتراجعت الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض إلى 194 من 227 في اليوم السابق. وانخفض عدد الإصابات التي تم العثور عليها خارج مناطق الحجر الصحي إلى إصابة واحدة مقابل أربع إصابات في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي وفاة واحدة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم السبت مقابل حالتين في اليوم السابق.

وتكافح المدينة أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين حيث يخضع معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليونا إلى شكل من أشكال الإغلاق.