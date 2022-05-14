شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: حرب روسيا على أوكرانيا تدخل «المرحلة الثالثة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في كييف إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بدأت "المرحلة الثالثة" والتي ستكون مرحلة من القتال الممتد.

وقال فيكتور اندروسيف مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إن المرحلة الأولى كانت عبارة عن محاولة للسيطرة على أوكرانيا "خلال أيام قليلة".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت محاولات لحصار القوات الأوكرانية وهزيمتها في عدة مناطق محاصرة.

وقال إن المرحلة الثالثة الجديدة ستشهد قيام القوات العسكرية الروسية بالدفاع عن المكاسب التي حققتها على الأرض حتى الآن.

وأوضح أن "هذا يظهر أنهم يخططون لجعلها حربا طويلة"، مضيفا أنه يبدو أن موسكو تفكر أنها تستطيع من خلال إطالة أمد الحرب بهذه الطريقة أن تجبر الغرب على الجلوس إلى طاولة التفاوض وتجبر أوكرانيا على الاستسلام.

من جانبه، قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس أوكرانيا إن القتال أثبت أن تصوير روسيا لنفسها بأنها "ثاني أكبر جيش لا يقهر في العالم" هو تصوير "مزيف"، وفقا لوكالة "يونيان" الأوكرانية.

وأضاف أريستوفيتش إنه يتوقع أيضا انهيارا وشيكا للاقتصاد الروسي في الصيف.