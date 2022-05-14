مجلس الأمن يدين بشدّة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يدين بشدة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

السبت 14 مايو 2022

الخليج 365

أدان مجلس الأمن الدولي بشدّة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.



وشارك آلاف الفلسطينيّين الجمعة في القدس الشرقيّة في جنازة الصحفيّة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيليّة لمخيم جنين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وقد تعرّض موكب التشييع لهجوم عنيف من الشرطة الإسرائيليّة لدى انطلاقه من المستشفى، ما أثار ردود فعل مندّدة.

وعبّر البيت الأبيض الجمعة عن انزعاجه من استخدام العنف خلال جنازة الصحفيّة في قناة الجزيرة.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "شاهدنا كلّ هذه الصور، إنّها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخّل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

وردا على سؤال عمّا إذا كانت تدين ما حصل، اكتفت بالقول: "حين نقول إنّ هذه المشاهد مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبرّرها".

من جهته، أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن عن الانزعاج العميق للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة الجمعة في جنازة الصحفيّة.

وقال: "نبقى على اتّصال وثيق بنظيرَينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنّب أيّ أعمال من شأنها تصعيد التوتر".

وهاجم جنود إسرائيليّون شبانًا ورجالاً كانوا يحملون نعش أبو عاقلة لنقله من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقيّة إلى الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة لراحة نفسها.

لكن النعش نُقل أخيرًا إلى البلدة القديمة حيث أُقيمت مراسم دفن أبو عاقلة (51 عامًا)، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك التي ازدحمت بالمصلين، فيما قرِعت في القدس أجراس الكنائس التابعة لكل الطوائف بعد انتهاء الجنازة.

واحتشد آلاف المشاركين في محيط الكنيسة، بينما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض مداخل البلدة القديمة. وسارت الحشود خلف النعش إلى مقبرة جبل صهيون حيث ووريت الصحفية الثرى قرب البلدة القديمة.

ودان الاتحاد الأوروبي بلسان مسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل، استخدام العنف بشكل غير متناسب والتصرف المخلّ بالاحترام من جانب الشرطة الإسرائيلية تجاه المشاركين في موكب التشييع.

وأعربت القنصلية الفرنسية في القدس عن صدمتها الشديدة من عنف الشرطة في المستشفى.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه الشديد من تصرّف عناصر الشرطة الإسرائيلية خارج المستشفى لدى إخراج نعش الصحفية.

وقال المتحدث فرحان حق إن غوتيريش: "يُواصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

وأعقبت تدخل القوات الإسرائيلية مواجهات بين فلسطينيين والقوى الأمنية الإسرائيلية ما أدى الى إصابة 33 شخصا بجروح، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.