أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي عما جرى خلال تشييع “شيرين أبو عاقلة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ 42 دقيقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن بلاده “منزعجة للغاية لرؤية صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل عنوة في جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة الجمعة”.

وأضاف أن بلاده “تظل على اتصال وثيق مع نظرائنا الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن شيرين أبو عاقلة وتدعو الجميع للحفاظ على الهدوء، وتجنب أي أعمال يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات”.

وقال: “تستحق كل أسرة أن تكون قادرة على توفير الراحة لأحبائها بطريقة كريمة ودون عوائق”.

من جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي “استياءه” حيال الاستخدام “من دون طائل” للقوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 شخصا أصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين على تويتر “مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية طوال مراسم الجنازة”.

واقتحمت الشرطة الاسرائيلية حرم مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية المحتلة وفرقت حشدا كان يرفع أعلاما فلسطينية لدى إخراج جثمان الصحافية من المستشفى.

وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات التلفزة المحلية جثمان أبو عاقلة يكاد يسقط أرضا فيما كان شرطيون إسرائيليون يفرقون الحشد.