مصرع خمسة اشخاص بحادث مروري في بابل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " خمسة اشخاص لقوا مصرعهم اثر حادث مروري في منطقة الكفل بمحافظة بابل".

واضافت ان "الحادث وقع بين مركبتين المركبة الاولى نوع افيو والمركبة الثانية نوع اجرة"، موضحة ان "الحادث وقع بسبب انفجار الاطار الامامي للمركبة الاولى مما ادى إلى انحرافه الى الجهة اليسار وحصل الاصطدام ".