إصابة أربعة اشخاص بمشاجرة بالأسلحة الخفيفة شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة اربعة اشخاص اثر مشاجرة بالاسلحة الخفيفة والبيضاء في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفية والبيضاء ضمن منطقة البلديات ما اسفر عن اصابة ٤ اشخاص من طرفي المشاجرة بطلق ناري وطعنات سكين ".



واضاف ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث ونقلت المصابين وتحفظت عليهم".

