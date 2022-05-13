انتهاك لحرمة الموتى.. مصر تعلّق على الاعتداءات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية اليوم، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبوعاقلة من قِبل السلطات الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فقد أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلاً عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبًا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

واغتيلت مراسلة قناة "الجزيرة"، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الأربعاء الماضي.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على مشيعي جنازة شيرين أبو عاقلة، اليوم الجمعة، حيث استخدمت الهراوات في وجه المشيعين الذين كانوا يحملون نعشها، كما ألقى عناصر من الخيالة قنابل صوتية في الحشد.

وأظهرت صور بثتها قناة الجزيرة النعش، الذي يحمل جثمان الصحفية، يكاد يسقط أرضا، عندما كانت قوات إسرائيلية تنتزع الأعلام الفلسطينية من أيدي المشيعين.