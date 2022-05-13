شكرا لقرائتكم خبر عن رشا فايز نائبة التنسيقية تزور جامعة دمنهور.. وتؤكد على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، جامعة دمنهور، والتقت الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، وذلك فى إطار اهتمامها بملفى التعليم والبحث العلمى.

تطرق اللقاء لبحث العديد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالجامعة وتطوير الأداءات بها، ودراسة الموقف التنفيذي لكلية طب دمنهور، ومستشفي جامعة دمنهور، والإعتمادات المالية لهما، وكذلك موقف العمالة المؤقتة بالجامعة، وأكدت على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وثمنت النائبة رشا فايز كليب الخُطط البحثية التي قدمتها جامعة دمنهور والمتعلقة بتحسين إنتاج محصول القمح بمحافظة البحيرة، وكذلك تحسين إنتاج محصول القطن ومقاومة الإجهاد البيئي والحيوي الناتج عن التغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للتوجيه الرئاسى الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي مع قطاع التعليم الجامعي، وكذلك مُشاركةً في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصرى، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.