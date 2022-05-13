شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية .

وقدم النائب تيسير مطر باسمه واسم جميع قيادات واعضاء الحزب خاص التعازى لجميع افراد آل زايد وابناء الشعب الاماراتى الشقيق فى وفاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذى قاد دولة الإمارات العربية على نهج الراحل العظيم ومؤسس الدولة الشيخ زايد آل نهيان .

وقال ان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان من الرموز العربية القومية ومن حكماء العرب داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.