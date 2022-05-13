شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد 15 مطلبا يلخص رؤية إفريقيا 2063 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، 15 مطلباً يلخص رؤية افريقيا 2063، من بينها التكامل التام إقليميا وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة وتسوية النزاعات وإنهاء الحروب والقضاء على الفقر واستغلال ثروات القارة السمراء.

كما تضمنت المطالب، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكساء والغذاء والدواء وتأسيس منظمات اقتصادية وتنموية أفريقية موحدة وزيادة معدلات التوظيف وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتكوين نظام رعاية صحية مستدامة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت من قبل فى إنفوجراف، عناصر الرأي العام، جاء فيه أن الأفراد أهم العناصر وأكثرها فعالية، و الرأى المشترك وهو الاتفاق على رأى بين معظم الأفراد.

وأشار الإنفوجراف إلى أن من بين عناصر الرأى العام، الأفكار و الاتجاهات وهى كل تفاصيل الرأى ذاته، وكذلك التنفيذ الواقعى وهو أن يمتلك الرأى العام دورا فى المجتمع.

كما رصدت من قبل فوائد الاقتصاد الأخضر، جاء من بينه أن يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة ويحمى البيئة من التلوث ويبتكر طاقات جديدة وإعادة استخدامها بها يتيح استغلالها.

ولفت إلى أن من ضمن فوائد الاقتصاد الأخضر، أنه يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وحماية البيئة من التلوث بحياة الصرف أو من المخلفات وأنه يعيد استخدام الموارد والخامات من خلال التدوير ويستخدم الطاقة المتجددة فى مشروعات بيئية.