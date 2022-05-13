بايدن يبحث مع عاهل الأردن تهدئة التوتر في إسرائيل والضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 9:24 مساءً

قال البيت الأبيض بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله إن الزعيمين ناقشا اليوم الجمعة “آليات عاجلة” لخفض العنف والتوتر في إسرائيل والضفة الغربية.

وذكر البيت الأبيض في بيان “تشاور الزعيمان بشأن الأحداث الأخيرة في المنطقة وناقشا آليات عاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتخفيف التوتر في إسرائيل والضفة الغربية”.

وبحث الزعيمان “آليات مستعجلة لخفض العنف واللجوء إلى حوار هادئ والتقليل من التوتر في إسرائيل والضفة الغربية”.

وعبر الرئيس الأميركي عن “دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني مشيرا إلى أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية مثل الحرم الشريف وقبة الصخرة”.

كما أقر بايدن بأهمية دور الأردن “كوصي على الأماكن الإسلامية في القدس”.

وناقش الزعيمان إمكانية تطوير البنى التحتية في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والمناخ وأن “الأردن يعد مركزا لتلك المجالات من التعاون والاستثمار”.

واختتم البيان بتأكيد الزعيمين على إبقاء التواصل مفتوحة والحفاظ على العلاقات “التاريخية” بين الدولتين.

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ 22 آذار/مارس 30 فلسطينيا بينهم ثلاثة مهاجمين خلال مواجهات أو عمليات مختلفة، يضاف إليهم ثلاثة مهاجمين آخرين من العرب في إسرائيل نفذوا هجومين وقعا في كل من بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما.

وتصاعد التوتر بين الجانبين خلال الاسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.