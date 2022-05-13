“فيديو” يوثق مجزرة للمدرعات الروسية خلال عبورها نهر “سيفيرسكي دونتس” قرب دونباس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - أظهر تسجيل فيديو للجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية دمرت عدة مركبات من طابور روسي مدرع لدى محاولته عبور نهر في منطقة دونباس، في حين تعيد موسكو تركيز هجومها على الشرق فيما يبدو بعد نجاح كييف مجددا في صد تقدم قواتها.

وتمكنت أوكرانيا من إبعاد القوات الروسية عن خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، في أسرع تقدم منذ تراجع القوات الروسية عن كييف والشمال الشرقي قبل أكثر من شهر لكن موسكو ما زالت تقصف قرى تقع إلى الشمال من خاركيف.

وخيم الهدوء على المدينة، التي تعرضت لقصف مكثف، لأسبوعين على الأقل وأكد مراسلون من رويترز أن أوكرانيا تسيطر الآن على المنطقة الممتدة إلى نهر سيفيرسكي دونتس الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق.

وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من المدينة، واصلت فرق الإطفاء جهودها لإخماد حريق شب في مبنى في ديرهاتشي بعد ما وصفه مسؤولون محليون بأنه هجوم صاروخي روسي على بيت الثقافة الذي كان يستخدم لتوزيع المساعدات. وحاول متطوعون انتشال بعض عبوات مستلزمات الأطفال من الحطام.

وقال رئيس البلدية فياتشيسلاف زادورينكو لرويترز “لا يمكن أن أصفه بأي شيء سوى أنه عمل إرهابي… أرادوا أن يضربوا القاعدة التي نخزن فيها المؤن والتسبب في كارثة إنسانية”.

وأضاف أن صاروخا آخر ضرب بناية أمس الخميس وأن قصفا روسيا أصاب أحد العاملين في عيادة وقتل زوجين شابين في منزلهما.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين. وقالت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز إس.يو-27 في منطقة خاركيف وأخرجت مصفاة نفط في كريمنشوك بوسط أوكرانيا من الخدمة.

ولم يتسن بعد التحقق من تلك التقارير.

وفي جنوب شرق خاركيف، قالت بريطانيا إن أوكرانيا تمكنت من وقف عبور القوات الروسية لنهر سيفيرسكي دونتس إلى الغرب من سيفيرودونيتسك. وبدا أن لقطات نشرتها قيادة القوات الأوكرانية المحمولة جوا تظهر عددا من المركبات العسكرية المحترقة قرب أجزاء من جسر غمرته المياه جزئيا إضافة لعدد من المركبات المتضررة أو المتروكة بالقرب من المنطقة بما يشمل دبابات.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير ولا من وقت ومكان وقوع الاشتباك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تبذل جهدا عسكريا كبيرا قرب سيفيرودونيتسك وإزيوم وتحاول التقدم صوب سلوفيانسك وكراماتورسك لاستكمال استيلائها على منطقة دونباس الصناعية.

وقال انفصاليون تدعمهم روسيا إنهم سيطروا على مصنع زاريا للكيماويات في روبيجني قرب سيفيرودونيتسك.

ويصف الكرملين غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير شباط بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاحها الذي يهدد أمن روسيا. وتقول أوكرانيا إنها لا تشكل أي تهديد لروسيا وإن مقتل آلاف المدنيين وتدمير المدن والبلدات يظهر أن روسيا تشن حربا عدوانية.