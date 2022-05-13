مدرب منتخبنا الوطني للصالات يختار (20) لاعباً

وقالَ الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المدير الإداري للمُنتخب، علي عيسى أكد ان المدرب، محمد ناظم الشريعة، اختارَ قائمةً أوليةً من (20) لاعباً، بعد أن نالوا ثقةَ المدرب في الاختبارات". مشيراً إلى: إن يوم غدٍ السبت سيتم إجراءُ اختبارٍ جديدٍ للاعبين العشرين، بعدها ستتم إضافةُ مَن يقع عليه الاختيارُ إلى لاعبي المنتخب الذين شاركوا في التَصفيات"،مبيناً: إن "القائمة الأوليّة ستضم 25 لاعباً".وأشارَ عيسى إلى إن "قائمة العشرين لاعباً التي تم اختيارها تتألف من (علي جبار - مهند هادي - محب الدين جمعة - زين العابدين عبد الرزاق - غيث رياض - علي إياد - فهد ميثاق - حسن علي دخيل - فراس محمد - عباس على دخيل - محمد صادق - حسين علي طعيمة - كرم عباس فاضل - محمد رعد - علي محمد جاسم - محمد إسماعيل - مصطفى إحسان - حامد علاء - ابراهيم احمد - عمر سبتي)".

واختتمَ المُدير الإداري لوطني الصالات حديثه بالقول: "المنتخبُ سيدخلُ في معسكرٍ ثانٍ في العاصمةِ بغداد يستمر للفترة من 17 إلى 22 من الشهرِ الحالي، وبعدها يتم اختيار (19) لاعباً للدخولِ في محافظةِ البصرة بمعسكرٍ تدريبي آخر، قبل المغادرةِ إلى دولةِ الكويت في الثامن والعشرين من شهر أيار الحالي للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا".

