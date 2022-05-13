شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يبحث مع الملك عبدالله تهدئة التوتر في إسرائيل والضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قال البيت الأبيض بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله، إن الزعيمين ناقشا، اليوم الجمعة، ”آليات عاجلة“ لخفض العنف والتوتر في إسرائيل والضفة الغربية.



وذكر البيت الأبيض في بيان، ”تشاور الزعيمان بشأن الأحداث الأخيرة في المنطقة، وناقشا آليات عاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتخفيف التوتر في إسرائيل والضفة الغربية“.

وأجرى العاهل الأردني قبيل لقاء الرئيس الأمريكي لقاءات مع أركان القيادة الأمريكية، وقد التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.