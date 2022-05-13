شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حدد القانون حقوق المستهلك في التعاقد بالتايم شير ؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير " وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (32):

فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

ونظم القانون آليات التعامل بشأن العقارات، حيث تنص المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.