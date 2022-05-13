اليمن.. العطاس ينعي في برقية عزاء وفاة الشيخ خليفة بن زايد

محمد الفلاح - الجمعة 13 مايو 2022

نعى دولة الرئيس حيدر أبوبكر العطاس رئيس وزراء اليمن الأسبق، في برقية عزاء، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وجاء فيها…

تلقيت ببالغ الحزن والاسي نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

واتقدم بخاص التعازى معربا للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الجلل . فالشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وطيب ثراه،تعرفت عليه عند زيارتي لدولة الامارات في عام ١٩٨٥م كنت حينها رئيس وزراء اليمن الديمقراطي كان يساند والده الشيخ زايد حكيم العرب وينهل من حكمته وكان خير خلف لخير سلف استمر في قيادة دفة الدولة وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة في مُدة قصيرة إلى نهضة ومكانة كبيرة حققتها، و كان له عظيم اﻷثر في دعم اليمن على كافة المستويات، سواء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، وهو ما ظهر في مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي لدعم الشرعية وفي عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي دعمت اليمن ولا زالت تدعمه. أن الشعب الإماراتي والشعوب العربية وعلى رأسها الشعب اليمني، سيذكرون دوما مآثره وأياديه البيضاء وحكمته على الدوام اسأل الله ان يتغمده بمغفرته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون