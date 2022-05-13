لافروف يتهم الاتحاد الأوروبي بالعدوانية والنزعة الحربية

موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي اليوم تحول إلى "عدواني وذي نزعة حربية" في إطار حلف شمال الأطلسي، في النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في دوشانبي بطاجيكستان: "الاتحاد الأوروبي تحول من منصة اقتصادية بناءة، إلى طرف عدواني وذي نزعة حربية يكشف من الآن تطلعاته خارج القارة الأوروبية".

وأضاف أن "رغبة كييف في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي ليست أمراً بسيطاً".

واتهم لافروف الذي كان يتحدث من مقر رسمي، الأوروبيين بالإسراع "على الطريق الذي رسمه أصلاً ناتو مؤكدين بذلك التوجه نحو الاندماج مع الحلف الأطلسي وسيكونون في الواقع ملحقين به".

وأدان الوزير الروسي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت الهند في نهاية أبريل (نيسان) لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البلد الذي يظهر حياده في النزاع.

وقالت فون دير لايين يومها: "نتيجة الحرب في أوكرانيا لن تحدد مستقبل أوروبا فحسب، بل ستؤثر بشكل عميق على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أيضاً".

وتعتبر موسكو الحلف الأطلسي، عدوها القديم في الحرب الباردة، تهديدًا وجودياً.

وبررت هجومها على أوكرانياً خصوصا بطموحات كييف للانضمام إلى ناتو وبحصول جارتها على الدعم السياسي والعسكري من الغرب.